Путин высмеял реакцию Запада на свои слова о КНДР

Президент России Владимир Путин высказался о "взрывной" реакции Запада и киевского режима на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран.

Как отметил российский лидер в интервью телеканалу "Россия 1", ему неизвестно, какой там "взрыв", однако "главное — чтобы осколки далеко не летели" и "чтобы там это все и осело от этого взрыва".

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, что скажут жители Республики Корея, когда увидят новейшие образцы российского оружия у КНДР. Он также напомнил, что "еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают", но затем риторика изменилась.

Официальный Пхеньян подчеркивал, что звучащие из Республики Корея и с Украины обвинения в якобы отправке северокорейских солдат для участия в украинском конфликте ничем не обоснованы и не доказаны.