Российские власти не распространяются публично о предложениях киевского режима, переданных Москве при посредничестве Анкары. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказал президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства в интервью телеканалу "Россия 1", "это такие все-таки интимные вещи", а потому предавать огласке какие-либо подробности он не станет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие государства, представленные на саммите БРИКС в Казани, изъявляют желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что "дальше уже нужно смотреть, что из этого получится".

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский признавал зависимость от Вашингтона, заявив, что перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов президентских выборов в США.