Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

Крупные города - это качество человеческого капитала, стремящийся к успеху город должен притягивать образованных и креативных людей

Чем комфортнее город, тем больше он притягивает умных и креативных людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в беседе с ТАСС.

Сегодняшняя экономика – это прежде всего экономика услуг, а для этого требуется высокая концентрация населения.

"Чем больше он притягивает к себе людей умных, образованных, креативных, которые хотят вкладывать в этот город, тем этот город круче <…> Москва позиционирует себя именно как город, один из лидеров среди мегагородов в мире, это наша миссия", - подчеркнул градоначальник.