Собянин: В Москве работает 14 "шок-центров" для пациентов с обширным инфарктом

О работе московских шок-центров, где оказывают помощь пациентам с инфарктом миокарда, рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

В больницах столицы сейчас действует 14 таких специализированных отделений. Оперативность и профессионализм врачей помогают предотвратить и минимизировать последствия кардиогенного шока. Это ситуация, когда повреждённое сердце плохо обеспечивает жизненно важные органы кровью, а значит, и кислородом.

Центры оснащены самым современным оборудованием, в том числе аппаратами механической поддержки кровообращения. А команды медиков прошли дополнительное обучение.