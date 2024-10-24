Еле сводила концы с концами: муж рассказал о жизни таксистки из Коркино

Бывший муж убитой в Коркино Челябинской области таксистки Петр рассказал, что около двух с половиной лет Елена подрабатывала извозом. Кстати, муж тоже был таксистом, до развода они вместе работали. По его словам, он за ней "присматривал". После развода мужчина переехал в Челябинск, а она осталась таксовать.

"В криминальном Коркино нельзя в такси работать женщинам! Предлагал поискать другую работу, а она ни в какую. Она ведь еще и швейными делами занималась – на дом заказы брала. А вообще Лена закончила колледж по специальности "менеджмент", - сообщил Петр.

Он признался, что у Елены было мало денег плюс кредиты, она крутилась, как могла. При этом Петр отметил, что и он, и предыдущий муж выплачивали алименты на детей.

"Лена воспитывала двух сыновей 14 и десяти лет от роду. Честно говоря, я не хотел разводиться, это случилось по ее инициативе. Когда работал вахтовым методом, все было в семье гладко, а как стали больше времени вместе проводить – начали вылезать конфликты", - объяснил мужчина.

Петр считает, что на такси много не заработаешь, поэтому он даже оставил бывшей жене квартиру, за которую сам выплачивал ипотеку. Об убийстве Елены он узнал от родственницы. Бросив все, он приехал в Коркино, теперь сам занимается организацией похорон. Дети сейчас на попечении бабушки, передает "МК".