Любой исход украинского урегулирования должен быть в пользу России. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Как отметил глава государства в интервью телеканалу "Россия 1", этот исход "должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя", а потому "никаких здесь, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет".

Ранее Владимир Путин отмечал, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, игнорируя ее жизненные интересы, при этом "поощряются межгосударственные и междоусобные распри".

Вместе с тем киевский режим терпит крах на всех фронтах. Путин подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокированные российскими военными в Курской области, "даже не очень понимают, что они в окружении".