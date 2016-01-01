МИД пролил свет на инцидент с ногой Лаврова

Появившееся в Сети видео, в котором министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступили на ногу на одном из мероприятий саммита БРИКС в Казани, содержит сгенерированные нейросетями вставки голоса, якобы принадлежащего дипломату. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщила пресс-служба МИД в своем Telegram-канале, интернет-пространство наводнили ролики с саммита БРИКС в Казани со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова. Фейку поверили не все, при этом разгорелся спор, что же в действительности сказал министр.

В министерстве предложили свою версию: "Может, все проще, и правильный ответ: "Проходи быстрее"?".

Интернет-мемом уже стал ролик с Лавровым от 2016 года, снятый в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Тогда российский политик, по сообщениям СМИ, выругался в адрес неких дебилов. Однако сам Лавров заверил, что "не выходил из себя", а также отметил, что он не единственный попал в ситуацию, когда микрофон оказался включен не вовремя.

В марте в Сети появилось фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Авторы фальшивки использовали нейросети и дипфейк. МИД предупредил, что верить этому ролику нельзя.