Собянин: Москва делает упор на отечественного, а не зарубежного инвестора

Сергей Собянин рассказал, что делается упор на отечественного, а не зарубежного инвестора. По его мнению, иностранцы всегда инвестировали так, что потом в разы больше забирали из России. В качестве примера он вспомнил о бывшем автомобильном заводе "Рено", на площадях которого теперь работает "Москвич".

"Казалось бы, чудесно: создали завод первоклассный, люди работали, несколько тысяч. Они (руководители предприятия) рассказывали о том, что на 80% локализовали производство, что на них там работает как минимум 50 тысяч по всей стране. Оказалось, что полный блеф: <…> после себя, кроме этих корпусов, ничего не оставили. Спасибо, коллектив — 3,5 тысячи — остался. А так вся их локализация — это просто какое-то мошенничество в чистом виде", - резюмировал Собянин в беседе с ТАСС.

Ранее столичный мэр сообщил, что Москва продолжает выделять землю инвесторам для масштабных проектов. Так, с начала этого года власти предоставили инвесторам около 220 гектаров земли для реализации масштабных проектов. 18 участков под застройку выделено в Новой Москве. К примеру, рядом со строящейся станцией метро "Корниловская" возведут многофункциональный комплекс. А в Раменках будет построен центр дополнительного образования. В Хорошёво-Мнёвниках - дворец спорта с хоккейным полем.