Экс-директора "дочки" "Роснано" заподозрили в хищении 13 млрд рублей

ФСБ сообщила о причастности экс-гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

Деньги были выведены под иностранные юрисдикции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС). У компании "Пластик Лоджик" не было ни мощностей, ни персонала для создания инновационных продуктов, отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". В настоящий момент Галкин задержан.