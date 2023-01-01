Владимирского депутата арестовали по подозрению в рабовладении

Во Владимирской области арестован депутат Совета народных депутатов Собинского района, которого подозревают в использовании рабского труда. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, в преступную группу входили еще три человека. С февраля по октябрь они незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд. К ним применяли насилие и заставляли без оплаты работать в любое время суток.

Среди пострадавших — участник специальной военной операции. С июля по октябрь преступники похитили с его банковского счета более миллиона рублей, сообщает РБК.

В ноябре 2023 года выяснилось, что житель Хакасии семь лет держал рабов — двоих мужчин и женщину, которые вели асоциальный образ жизни. Преступник забрал у них документы и заставил работать по 16 часов в день, а за непослушание бил и сажал под замок. Сбежать люди не могли — до ближайшего маленького поселка было 20 километров.

В мае правоохранительные органы задержали жительницу подмосковной Балашихи, которая удерживала в рабстве шестерых белорусов. Злоумышленница применяла против них физическое и психологическое насилие, заставляя просить милостыню.