Минпросвещения попросило не публиковать фото и видео с квадроберами

Чрезмерное информирование о квадробинге служит дополнительной пропагандой, которой следует избегать. Об этом в пятницу, 25 октября, заявили в пресс-службе Министерства просвещения России.

В ведомстве предупредили, что вред может принести сам факт распространения видео и фото о квадробинге, что спровоцирует детей и подростков на подражание.

При этом Минпросвещения опровергло рассылку в школы методических рекомендаций по профилактическим мероприятиям на тему квадробинга — в учебных учреждениях по-прежнему реализуется единая воспитательная программа, сообщает ТАСС.

Уже в целом ряде государств встревожились из-за растущей популярности квадробинга. Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев заявил, что необходимо проводить разъяснительную работу в образовательных учреждениях в связи с появлением в стране квадроберов.

В узбекистанском Министерстве внутренних дел предупредили, что увлечение взрослых квадробингом будет квалифицироваться по статье административного кодекса "Мелкое хулиганство". За это могут посадить на срок до 15 суток.