Люди пострадали в результате нападения мужчины с ножом в гипермаркете в Санкт-Петербурге

Неизвестный мужчина напал с ножом на покупателей в магазине "Окей" в Санкт-Петербурге. Предварительно ранены шесть человек. Из них один находится в тяжелом состоянии - ему досталось от нападавшего дважды.

Все произошло в Московском районе на улице Космонавтов. Мужчина набросился на людей внезапно. На месте работает полиция, пострадавших госпитализировали, передает телеграм-канал 112.

Позднее стало известно, что нападавшего удалось скрутить одному из покупателей магазина, полицию вызвали по тревожной кнопке. Мужчина заявил, что ненавидит людей. Предварительно, он находится под воздействием наркотических веществ, сообщает телеграм-канал SHOT.