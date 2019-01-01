Собянин: Пассажиропоток на преобразованных в МЦД радиусах увеличился на 30%

Московские центральные диаметры (МЦД) стали драйвером роста пассажиропотока столичного общественного транспорта. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин агентству ТАСС.

Мы реализовали крупные масштабные проекты, и сегодня дефицита провозных возможностей нашего транспорта нет. Перегруженных линий нет ни в метро, ни на МЦД, ни МЦК. Единственная перегруженная сегодня ветка — это Ярославское направление [Московской железной дороги], это пригород. МЦД сегодня являются главным драйвером увеличения количества граждан, которые передвигаются на общественном транспорте [столицы].

Говоря в целом о развитии общественного транспорта в столице, Сергей Собянин уточнил, что общий пассажиропоток метрополитена в последние годы остается примерно на одном уровне.

При этом число пассажиров трамваев возросло, а автобусов и электробусов немного уменьшилось. Пассажиропоток железнодорожных радиусов, преобразованных в МЦД, увеличился на 30%, потому что там был действительно дефицит провозных возможностей, когда граждане из Подмосковья приезжали в Москву. И сейчас такой же дефицит существует со стороны регионов, которые граничат с Московской областью.

Первый и второй Московские центральные диаметры открыли в столице в 2019 году, третий и четвертый — в 2023-м.

За это время горожане совершили по МЦД миллиард поездок. Для удобства пассажиров на диаметрах строят современные вокзалы. Планируется, что к 2030 году в столице будет 127 таких объектов инфраструктуры.

Ранее москвичам рассказали, как будет выглядеть московский городской вокзал "Серп и молот". Он станет общим для МЦД-4, переехавшей сюда платформы второго диаметра и еще для двух станций Московского метрополитена: "Площади Ильича" Калининской линии и "Римской" Люблинско-Дмитровского направления. Это абсолютно новый уровень комфорта, о котором прежде пассажиры платформы "Серп и молот" могли бы только мечтать.

Также Сергей Собянин рассказал о планах по обновлению московского транспорта в 2025 году. Из бюджета столицы на эти цели направят свыше 88 миллиардов рублей. В частности, увеличат долю электробусов в парке наземного транспорта. Уже сейчас Москва занимает первое место в Европе по их количеству.