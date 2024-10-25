Четыре человека пострадали после нападения с ножом в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на посетителей супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге.

Дело расследуется по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". На место выехал прокурор района. Подозреваемого задержали на месте преступления. Им оказался 44-летний житель Московского района. Как пишет "Фонтанка", он наблюдается в психоневрологическом диспансере. Мотивы злоумышленника устанавливаются, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадали четыре человека, в их числе охранник магазина. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в больницу, написал городской главк СК.

Инцидент произошел 25 октября в супермаркете "Окей" на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Неадекватный мужчина сначала начал бросаться бутылками, а затем схватил с витрины нож и напал на посетителей.