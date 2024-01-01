Наташа Королева: "Надо этот год пережить!"

Наташа Королева разменяла шестой десяток, но в это решительно невозможно поверить: артистка заряжает своей энергией и работоспособностью. График артистки расписан на недели вперед, однако она успевает уделять время не только работе, но и мужу Сергею Глушко и сыну Архипу, который недавно оформил отношения с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). Например, именно певица преподнесла им в качестве свадебного подарка путешествие на Мальдивы.

Да и про здоровье Наташа Королева не забывает. Она тщательно следит за показателями, ведь к своему возрасту относится без иллюзий и прекрасно понимает, что оно требует заботы и внимания.

"2024-й год - кармический. А это значит, что всем нам грозят разводы, болячки, всякие травмы. Надо этот год пережить!" - заявила артистка.

Певица проходит все необходимые обследования, скрининги и исследования. Причем для поддержания не только крепкого здоровья, но и прекрасного внешнего вида Наташа Королева использует самые передовые технологии.

"Мне же 51 год. Конечно, я забочусь о себе, чтобы шкурка моя выглядела достойно", - отметила певица.

Наташа Королева рассказала, что дважды в неделю занимается спортом, а еще осваивает виброплатформу. Разумеется, все это происходит под наблюдением профессионального тренера. Певица отметила, что результатом довольна. Кроме того, "русалка" обожает различные спа-процедуры, сообщает "Мир новостей".