Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на всех направлениях спецоперации свыше 15,6 тысячи человек. Такие данные в пятницу. 25 октября, приводит российское Министерство обороны.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, российские бойцы за неделю освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике и продолжают продвижение в зоне спецоперации.

При этом ВС России за неделю нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их объектам энергетики.

Киевский режим терпит крах на всех фронтах. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокированные российскими военными в Курской области, "даже не очень понимают, что они в окружении".

При этом в украинском Министерстве обороны признали, что "в скором времени не будет людей, чтобы воевать", поскольку заменять погибших и раненых некем: "Никто не хочет идти в армию".