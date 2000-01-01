Киргизия изменит государственный гимн, который распугал птиц

Национальный гимн Киргизии изменят, сделав его более простым для исполнения. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказал спикер парламента республики Нурланбек Шакиев.

Политик рассказал о ситуации, когда "один из экс-президентов поехал за границу, и когда прозвучал наш гимн, птицы, которые сидели на деревьях, разлетелись". При этом когда заиграли гимн принимающей стороны, пернатые вернулись на насиженные места.

Шакиев пообещал, что "мы перепишем наш гимн, чтобы его легко пели все граждане, от 5 лет до 95 лет", сообщает РБК.

В России действующий государственный гимн был утвержден в декабре 2000 года. Музыку сохранили от советского гимна авторства Александра Александрова, а текст переписали, причем сделал это Сергей Михалков, автор слов для советского гимна.

1 февраля президент России Владимир Путин, выступая перед участниками Второго съезда молодежного "Движения первых", вместе с ними исполнил гимн нашего государства.