Сын не хочет жить с Агатой Муцениеце

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова прокомментировала основные слухи, которые муссируются вокруг ее клиента. В частности, она опровергла информацию о том, что якобы на актера подали в суд его мать и вторая жена Зепюр Брутян. Также Даниелова назвала неправдой слухи о том, что будто бы таким образом Прилучный пытается уклониться от уплаты алиментов на детей от бывшей жены Агаты Муцениеце.

Защитница артиста расставила точки над i и в вопросе, зачем вообще Павел Прилучный затеял судебное разбирательство об определении места жительства сына Тимофея и дочки Мии. Она объяснила, что у актера нет желания отбирать у бывшей жены детей.

"Основанием для инициации указанного производства явилось уклонение матери от юридического оформления переезда сына к отцу (которое произошло задолго до всех судебных производств), сопряженное с предъявлением ею иска об увеличении размера алиментов на ребенка, фактически проживающего и находящегося на иждивении отца. В данном случае иск Павла – это закономерное реагирование на очевидный факт злоупотребления правом вторым родителем, которое в этой ситуации является абсолютно логичным и обоснованным", - рассказала защитница Прилучного.

Кстати, на днях суд решил, что пока сын Тимофей должен жить с Агатой Муцениеце. По словам адвоката актера, мальчик не хочет жить с матерью.

"Вынесенное судом определение о принудительном временном переезде Тимофея к матери при категоричном его нежелании переезжать к ней интересам ребенка никоим образом не соответствует. Павел создал все необходимые условия и всячески способствует общению Тимофея как с матерью, так и с сестрой, они общаются и видятся тогда, когда сами того пожелают", - сообщила адвокат PeopleTalk.