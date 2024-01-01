Центробанк повысил ключевую ставку до 21% годовых

Центральный банк России поднял ключевую ставку сразу на 2 пп — до 21%. Это самое высокое значение в истории страны.

В сообщении на сайта регулятора отмечается, что решение о повышении ставки было принято в связи с тем, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза, а инфляционные ожидания продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Кроме того, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - говорится в сообщении.

При этом Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

В сентябре Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых.