Водителю упавшего в Мойку автобуса дали шесть лет колонии

Суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам колонии водителя автобуса, который упал в реку Мойку. В результате аварии погибли семь пассажиров.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. По его словам, к трагедии привело то, что он практически не отдыхал между рабочими сменами и уснул за рулём из-за усталости.

В мае этого года на Большой Морской улице автобус врезался в бордюр, затем выкатился на тротуар, пробил ограждение моста и рухнул в реку.

Как установило следствие, водитель неверно оценил ситуацию и не принял все возможные меры для того, чтобы остановить транспортное средство.

