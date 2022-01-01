Песков рассказал про контакты Путина с Маском

Кремль опроверг регулярные контакты американского бизнесмена Илона Маска с президентом Владимиром Путиным.

Российский лидер общался с миллиардером лишь единожды и до начала спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Абсолютно ложная информация опубликована в газете The Wall Street Journal <…> У Путина был один контакт с Маском, об этом, собственно, уже сообщалось. Это было до 2022 года, они говорили по телефону. Разговор скорее носил такой ознакомительный характер", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее газета WSJ написала, что Илон Маск поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года. Стороны обсуждали личные темы, деловую и геополитическую напряженность. Путин якобы даже просил его не активировать спутниковый интернет Starlink над Тайванем в качестве одолжения Китаю. Как сообщает собеседник издания, их контакты могут стать свидетельством того, то кандидат в президенты США Дональд Трамп заинтересован заключить сделку по Украине.