Песков заявил об открытости Путина для переговоров на фоне идущей СВО

Президент Владимир Путин остается открыт для переговоров с целью достижения целей России на Украине.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера о постоянном стремлении Путина к прекращению огня на Украине. Россия продолжает спецоперацию, чтобы выполнить поставленные задачи.

"Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей", - сказал представитель Кремля.

Ранее Путин в интервью Ольге Скабеевой призвал россиян "не расслабляться", несмотря на усталость противника. По его словам, западные страны не перестают говорить о необходимости победить Россию.