Топливо будущего: в Москве представили электрогрузовик на водородной тяге

Бесшумный и не загрязняет атмосферу. В Москве представили первый в России электрогрузовик на водородной тяге. Инновационную машину показали участникам тематической Международной конференции. Почему водород - это топливо будущего и где технология уже применяется?

Такого на российских дорогах ещё не было. Грузовик на водородной тяге. Машина, способная на одной заправке проехать больше 500 километров. Инновационный проект, созданный Центром водородных технологий АФК "Система" совместно с КАМАЗом, представили на тематической Международной конференции в Москве.

"Водородный топливный элемент - это устройство, очень похожее на аккумуляторы по принципу действия. Это уже электрохимический источник энергии, в котором вместо электродов, через которые перегоняется ток, есть водородный баллон, с которого энергия берётся", - пояснил Юрий Добровольский, президент Центра водородных технологий АФК "Система".

Новинку показали представителям различных компаний во время технологического визита, организованного национальным нефтегазовым форумом. Учёные уже не раз говорили: водород – это современное зелёное топливо, за которым будущее. Машины на такой тяге не вырабатывают углекислый газ, а силовые установки могут поставить на любой транспорт. Одно из перспективных направлений - гражданская беспилотная авиация.

"Это абсолютно чистая энергетика, где у нас есть чистый водород, есть чистая вода на выходе, чистая электроэнергия. То есть никакого загрязнения окружающей среды. Поэтому эти вертолеты можно использовать как в природоохранных зонах, на крайнем севере, где угодно", - рассказал Сергей Аникин, руководитель по разработке БАС ГК "ИКАР".

Грузовик на водородной тяге – не первый проект Центра водородных технологий с отраслевыми партнерами. В прошлом году компания совместно с производителем электросудов "Эмпериум" успешно испытали катамаран на электрохимическом генераторе, который также получает энергию из водорода.