Золотой кубометр: жители дома Одинцове платят за воду по 10 тысяч

Формула одна - математика разная. Жильцы нового ЖК в подмосковном Одинцове не могут понять, почему им приходят квитанции за горячую воду с такими огромными цифрами. По мнению собственников, сумма должна быть ниже в разы. Вот только у снабжающей организации и застройщика - свои подсчёты.

Собственники жилья в новом одинцовском ЖК "Равновесие" не перестают удивляться ценам на горячую воду. Если в июне за нее платили 3-4 тысячи, то в сентябре тот же объем воды обошелся уже в 9-10, а кому-то и в 13 тысяч.

"За горячую воду мне пришел счет 12600 рублей. У меня также есть квитанции других наших соседей. У них тоже такая же история - по 1300 рублей за кубометр воды приходит. Это в 8-9 раз выше, чем в среднем по одинцовскому району и в принципе по стране", - рассказал Николай Коротков.

Первым делом жители обратились в управляющую компанию, но там заявили, что к высоким ценам на горячую воду не имеют никакого отношения. Управляющая компания - посредник, который всего лишь передает показания счетчиков в ресурсоснабжающую организацию, а та уже высчитывает стоимость.

В ресурсоснабжающей организации "Тепловодоснабжение" заявили, что тариф, по которому компания рассчитывает стоимость горячей воды, установлен Комитетом по ценам и тарифам Московской области, и существенно не отличается от того, что предлагают другие поставщики в Одинцове. Однако жители считают, что формула, применяемая для начислений, слишком сложная и запутанная.

В итоге и получится стоимость горячей воды. Особенность этой формулы в том, что люди платят не просто за собственные кубометры, но еще и за энергию, которая идет на подогрев воды для всего дома. Этот жилой комплекс еще не достроен, пока готовы только несколько корпусов, а в них не заселена и половина квартир. По этой причине те, кто уже переехал в дом, берут на себя дополнительную финансовую нагрузку. Другими словами, чтобы цены на горячую воду стали адекватными, жилой комплекс должен быть заселен на 100 процентов. И такая ситуация, объясняют эксперты, часто характерна для домов за пределами Москвы, где установлены индивидуальные тепловые пункты.

"Очень часто под застройку идут чистые поля. Это значит, что инфраструктура создается не централизованная, а индивидуальная. Индивидуальные тепловые пункты, также тепловые станции. Это значит, что все расходы на содержание вот этого индивидуального оборудования ложатся на новых собственников. Если застройщик не передал квартиры, например, половина квартир не передана, то все расходы на содержание он несет пропорционально той площади, которой владеет", - пояснил Константин Крохин, председатель жилищного союза, член комитета ЖКХ от КПРФ, юрист.

Только вот обязать застройщика выполнять это требование очень сложно, а иногда и невозможно. Как объясняют юристы, подобные вопросы регулируются плохо. И жителям в таком случае рекомендуют обращаться в суд.