Пиксельных изображений в Москве и области становится все больше

Гномик, дынька или... девушка? В Москве в моду вошёл пиксель-арт. Мозаичные панно из чётких квадратов уже появились в районе Нагорный. Создают их не только профессионалы, но и горожане. Правда, понять, что именно хотел сказать автор, не всегда удаётся с первого взгляда. Нужно найти нужный ракурс.

То, что на первый взгляд может показаться детской мозаикой, оказывается серьёзным искусством. Точнее, целым его направлением - пиксель-арт. Изображение состоит из чётко различимых квадратов. Появилось это направление в 70-х годах прошлого века, вместе с первыми видеоиграми, в которых всё было пиксельное.

"Это игра в ассоциации. Из-за низкого разрешения мы не можем уловить все тонкости, и поэтому наша задача - показать контуры, очертания, чтобы человек - зритель - в итоге понял, что мы хотели донести", - рассказал Марк Бросалин, пиксель-арт художник.

Если бы посетители подмосковного парка, где установлены работы Марка, знали, что это такое, то они бы, возможно, внимательнее вглядывались в высказывания автора. Но искусство - на то и искусство, чтобы чувствовать его интуитивно.

Объекты должны гармонично вписываться в уже существующий пейзаж и привлекать внимание издалека, заставляя вглядываться в изображение.

Квадратный мир победил. Пиксельных изображений в Москве и области очень много. От небольших и уютных персонажей в парках до больших мозаичных арт-объектов. Как эта скамья в одном из дворов на Китай-городе. Но, как часто бывает, всё новое - хорошо забытое старое.

"У нас богатая история монументального искусства, тем более, мозаичного. Спуститесь в метро, пройдитесь по городам, заводам. Мы пробовали выбить пространство на фасаде стен, но это проблематично - центр города, сами понимаете. А скамейка - она такая транспортабельная. Тем более, на ней могут сидеть. Все восхищаются работами Гауди - вот эти скамейки в архитектуре, выложенные плитками. Мы подумали, а чем мы хуже?" – рассказал Марат Наби, художник.

Правда, просто так взять и украсить стену или скамью в общественном месте - не получится. Сначала нужно согласовать всё с городскими властями.