В Аптекарском огороде открылась выставка суккулентов

Колючие, но красивые! В Аптекарском огороде открылась выставка, которую просто не сможет пропустить ни один любитель кактусов!

Здесь собрана настоящая экзотика! Многие экземпляры уже не растут даже в привычной пустыне, разве что у заядлых ботаников, да и то лишь при особо трепетном отношении. Слишком уж слабый иммунитет у этих на вид грозных, словно ощетинившийся, суккулентов. Зато те, которые выживают, иногда цветут!

Правда, не сразу и не всегда привычным для нас способом - бутонами. Например, мелокактус из Карибского региона показывает, на что способен, только в преклонном возрасте.