Песков напомнил, как в России ценят Лукашенко

Выборы президента Белоруссии являются внутренним делом этого государства, но все в России будут поддерживать кандидатуру действующего президента страны Александра Лукашенко. Такое заявление сделал в пятницу, 25 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Говоря о Лукашенко, спикер Кремля отметил, что "вы знаете, как высоко президент Путин и вообще многие в России ценят его роль в развитии Белоруссии суверенного государства".

Однако выбор главы государства — "это абсолютно суверенное дело Белоруссии, главным является выбор белорусского народа", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия была и останется суверенным государством, несмотря на крепкие связи с Россией. Он заверил, что вступление Белоруссии в состав России "невозможно и нереализуемо" и "боюсь даже сказать, что это война".

При этом политик отмечал, что Москве и Минску удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает, причем Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами.