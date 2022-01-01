Турция раскрыла планы в отношении второго полка ЗРК С-400

Турция самостоятельно примет решение о покупке второго полка российских ЗРС С-400. Такое заявление сделал в пятницу, 25 октября, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отметил политик, в Турции идут дискуссии об увеличении фонда поддержки оборонной промышленности. В Казани на саммите БРИКС Эрдоган обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным "совместные действия в отношении нового этапа С-400".

Президент Турции подчеркнул, что решения в этой сфере Анкара будет принимать сама, сообщает РБК.

В августе СМИ писали, что Турция создает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол". К ней планируют подключить и закупленные у России ЗРК С-400. В 2022 году сообщалось, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 уже подписан, его начали исполнять.

Источники сообщали, что российские войска применили в СВО зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 "Триумф" с использованием зенитных управляемых ракет в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.