Студенты из Донбасса продолжают изучать опыт Москвы в сфере культурного наследия

Студенты из новых регионов — Луганской Народной Республики и Запорожской области — прошли практику в Москве в рамках программы повышения квалификации под руководством столичных экспертов. Две недели ребята дистанционно изучали теорию и российское законодательство в сфере культурного наследия, а потом прошли подготовку на базе одного из колледжей столицы. Они приобрели практические навыки по реставрации памятников каменного и деревянного зодчества и лепного декора, а также приняли участие во встрече с опытным архитектором. В завершение студенты успешно сдали квалификационный экзамен. Им вручат свидетельства установленного образца о получении специальности реставратора.

Ранее в Москве организовали участие студентов Донецкого государственного университета, Луганского государственного педагогического университета и Луганского юридического института в третьем межрегиональном конкурсе художественного плаката "Культура против терроризма".

Восстановлению новых российских регионов и возвращению к нормальной жизни помогает вся страна. Так, столичные культурные центры выделяют билеты на посещение культурных мероприятий в Москве. Вместе со всей Москвой библиотеки и культурные центры участвуют в сборе гуманитарной помощи.