Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Учеба или поездка под вопросом: вмешаются причины, о которых вы не подумали. Это может быть связано с ограничениями, которые от вас не зависят.

Тельцы

Тельцам в ближайшее время стоит воздержаться от кредитов. Звезды не рекомендуют заниматься инвестициями - сконцентрируйтесь на других делах.

Близнецы

Близнецам важно сохранить статус-кво в личной жизни. Оставьте все как есть - сейчас неподходящее время для резких перемен типа свадьбы или развода.

Раки

Звезды советуют обращать больше внимания на здоровье. Одевайтесь по погоде, высыпайтесь, принимайте витамины, заботьтесь о себе, как о ребенке.

Львы

У Львов творческих профессией может исчезнуть вдохновение, а те, кто имеет детей, почувствуют выгорание. Проявите любовь к себе в этот непростой день.

Девы

Девам придется выбирать, на что потратиться: на семью или инвестиции. Подойдите к вопросу без эмоций и просчитайте, что сейчас вам более выгодно.

Весы

Запланированные встречи и разговоры могут не состояться. Из-за непредвиденных проблем у многих людей, в том числе у вас, резко изменятся планы.

Скорпионы

Скорпионы рискуют столкнуться с неожиданными срочными расходами. Причем это будет связано с любимым человеком, партнером или близким другом.

Стрельцы

Нападки Сатурна на вашу Венеру выльются в сокращение доходов от творчества или необходимость экономить на себе. Не расстраивайтесь, это временно.

Козероги

То, что вы скрываете от своей семьи, сегодня потребует вмешательства. Будьте начеку и придумайте себе на всякий случай правдоподобное алиби.

Водолеи

Мероприятия, на которые вас пригласили, могут закончиться конфликтом или упреками. Не удивляйтесь, если придется еще и заплатить за ущерб.

Рыбы

Неподходящий день для встреч с начальством или обсуждения цен на ваши услуги. В случае чего знайте: на вас сейчас реально хотят сэкономить деньги.