Российская система противовоздушной обороны в пятницу, 25 октября, защитила российские регионы от новых попыток киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, с 13:30 до 14:15 мск уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

При этом четыре БПЛА ликвидированы над территорией Курской области, три – над территорией Брянской области, еще два над территорией Орловской области.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ не ограничиваются дронами в попытках ударить по России — один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области.

Российские бойцы продолжают уверенно продвигаться вперед в зоне СВО, за неделю они освободили еще четыре населенных пункта в ДНР. При этом ВСУ потеряли за последние семь дней на всех направлениях спецоперации свыше 15,6 тысячи человек.