Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино оказался глухонемым

Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино Челябинской области 16-летний подросток оказался глухонемым. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, отец подозреваемого заявил, что лично привез сына сегодня в отдел полиции. Мужчина заверил, что подросток будет отвечать за содеянное по российским законам, если следствие докажет его вину.

Парню вменяют убийство 40-летней женщины, которая подрабатывала частным извозом. Подросток, по версии следствия, несколько раз ударил ее ножом во время вспыхнувшего конфликта.

Когда по Коркино прокатилась информация о случившемся, многие местные жители вышли на улицы. Вспыхнули волнения. 58-летний глава местной цыганской диаспоры выстрелил в двоих мужчин, ранив обоих.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела об убийстве женщины-таксиста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован о случившемся и держит разбирательство на личном контроле. Семье погибшей будет оказана необходимая помощь.