В Минобороны подвели итоги боевой работы за неделю. Как сообщили в ведомстве, российские Вооруженные силы нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по тылам противника. Поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу украинского ВПК. Кроме того, выведена из строя инфраструктура военных аэродромов, уничтожены цеха производства и места хранения дронов. На линии соприкосновения наши бойцы уверенно теснят националистов на ключевых направлениях.

Морпехи Тихоокеанского флота готовят к работе разведывательный беспилотный летательный аппарат под названием Суперкам. Собираются наблюдать за местностью северней Угледара. Когда беспилотник на высоте 500 метров, с земли его уже не слышно. А рабочая высота вообще от километра до трёх. Плюс к этому, аппарат способен залетать на 40 километров в тыл к противнику. То есть вести очень глубокую разведку позиций врага.

Примерно так был обнаружен очередной немецкий танк "Леопард". Чтобы уничтожить машину, понадобился всего один управляемый артиллеристский снаряд "Краснополь". Наводчики батареи реактивных систем залпового огня "Град" подготавливают позицию, чтобы, когда поступит целеуказание от воздушной разведки, сразу же нанести удар.

Из зоны специальной военной операции приходят сообщения, что российская армия продолжает, и довольно успешно, вести наступление на очень широком участке фронта - от Угледара до Селидово. Туда попадают и такие крупные города, как Покровск и Курахово. Каждый дом, каждый оборонительный рубеж противника под прицелом наших артиллерии, авиации и ударных дронов. В Курахове при помощи планирующей бомбы ФАБ-3000 одновременно уничтожены пункт временного размещения противника, броневик и склад боеприпасов.

По данным нашей разведки, командование ВСУ продолжает перебрасывать в Курскую область резервы. А на их место - в зону проведения СВО - иностранных наёмников. Так, в Часовом Яре были замечены сразу несколько подразделений, состоящие из португальцев и бразильцев.

Сожжённый броневик, американские гранатомёты, пулемёты, и винтовки. Ни одного выжившего. Российские морпехи из засады уничтожили очередную механизированную колонну украинских боевиков, которые пытались зайти в Курскую область. С десяток подбитых машин и сотни погибших.

По данным российского Минобороны, в ходе абсолютно бесцельной террористической атаки на Курскую область ВСУ потеряли убитыми уже более 26 тысяч солдат. А Киев продолжает гнать всё новые войска, которые обратно не возвращаются.