"Это уже ни для кого не секрет": Гулькина рассказала, что видела Пугачеву с двумя фаворитами

Наталия Гулькина прославилась благодаря участию в группе "Мираж". Несмотря на то, что давно покинула коллектив, певица продолжает активно работать. Она выступает, выходит в свет, снимается на телевидении. Так, Наталия участвует в качестве эксперта в популярном музыкальном проекте "Ну-ка, все вместе!".

Однако сама певица признается, что судит нестрого, потому что очень хорошо знает, как тяжело попасть на сцену только благодаря таланту. Кроме того, в кулуарах до сих пор ходят слухи, что многим артистам мешала продвигаться к успеху Алла Пугачева. Наталия Гулькина прокомментировала эти разговоры.

"Мне кажется, сейчас это уже ни для кого не секрет. Да и тогда это уже было видно и очевидно. И когда Алла журила в "Факторе А", конечно же, там конкретно решалась чья-то судьба…. Через запятую можно перечислять тех, кому она перекрывала кислород. Даже Понаровская в своей книге написала, что Алла ее закрывала. Певица Анастасия, которая в то время была очень популярна, тоже говорит об этом. Муромов, Наджиев то же самое говорили… Очень много людей, которые на себе это испытали", - высказалась Гулькина.

Певица впрочем, отметила, что конкретно ей Примадонна не мешала. А еще она вспомнила, как встречалась с Пугачевой в звукозаписывающей студии. Там они по очереди записывали песни. Причем Примадонну в то время сопровождали тогдашние фавориты Владимир Кузьмин и Сергей Челобанов.