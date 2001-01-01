Бейонсе оказалась втянута в скандал, связанный с Пи Дидди

В Штатах продолжает набирать силу скандал вокруг ареста репера Пи Дидди, обвиняемого в изнасилованиях, торговле людьми и прочих ужасах. Причем, скандал обрастает и массой теорий заговора, основной из которых является линия Бейонсе и ее мужа Джей Зи. Которые якобы вместе с Пи Дидди сколотили банду по устранению конкурентов королевы Би.

Её боготворят миллионы. Муж буквально носит на руках и купает в бриллиантах. Каждая её песня становится хитом и годами не теряет популярности. Альбомы продаются миллионными тиражами. Встречайте: Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер. Она же - королева Би.

Заносчивая, самовлюблённая, лживая и двуличная. Те, кто знают певицу очень близко, уверяют, что это тоже про неё. Разразившийся скандал вокруг рэпера Пи Дидди затронул и Бейонсе. Дело вот в чём. Пи Дидди был задержан 17 сентября в Нью-Йорке в отеле на Манхэттене. Арестован без права выхода под залог. Среди предъявленных ему обвинений - причастность к секс-торговле, насилие и рэкет. Рэпер регулярно устраивал так называемые белые вечеринки, где все гости должны были быть исключительно в белоснежных нарядах. Сутки гуляют, танцуют и купаются. И трое потом предаются оргиям в секретных комнатах особняков короля рэпа. Алкоголь, наркотики, несовершеннолетние девочки и мальчики. Поговаривают, что на вечеринке у Пи Дидди был одурманен и изнасилован молодой ещё Джастин Бибер. Поклонники утверждают - его хит, название которого переводится на русский как "ням-ням", как раз повествует о той детской травме, где главным блюдом на обеде у толстосумов был он.

Настоящее имя Пи Дидди - Шон Комбс. И так себя называть Пи Дидди разрешает только двум людям - матери и лучшему другу Шону Картеру. Мужу Бейонсе, который также известен как рэпер Джей Зи. Вот и потянул Пи Дидди за собой на дно и самого богатого рэпера Джей Зи и самую титулованную певицу современности Бейонсе. Она занималась музыкой с детства, а большую популярность приобрела, будучи вокалисткой группы Destiny’s Child.

Сольную карьеру потом начинала с весьма амбициозными планами. Но была конкурентка - певица Алия (Aaliyah). Алия погибла 25 августа 2001 года при крушении частного самолета. При этом артистка тоже была близка с Пи Дидди и часто посещала его скандальные вечеринки. Алию убили друзья рэперы, чтобы расчистить дорогу для Бейонсе - такая версия звучит из уст фанатов певицы. Впрочем, прямых доказательств вины никто не приводит. Многие верят, что подсказка к разгадке этого дела содержится в песне Джея Кола под названием "Она знает". По английский это звучит как "She knows". А девичья фамилия Бейонсе - Ноулз (Knowles). Странные совпадения и игра слов, уверены поклонники.

Джей Кол поёт: звёзды сгорают, покойся с миром, Алия. Покойся с миром, левый Глаз. Майкл Джексон - увидимся, как только я умру. Это дословный перевод. Левый глаз - это певица Лиза Лопес. 25 апреля 2002 года погибла в автокатастрофе. Сердце Майкла Джексона остановилось 25 июня 2009 года. И, напомним, дата смерти Алии опять-таки 25 число, но августа.

"Прямо сейчас у меня есть три жертвы, которые готовы дать показания не только о том, что мистер Картер сделал с ними, но и о его жене. Они мерзкая парочка. Они делают мерзкие вещи. Удерживают людей против их воли, сажают в самолеты, пока они без сознания, точно так же, как Алия села в тот самолет без сознания. Есть многое, о чем люди не хотят говорить", - рассказала Джагуар Райт.

Такое громкое заявление сделала американская певица Джагуар Райт в эфире американского ток-шоу "Без цензуры". После жалобы адвокатов Бейонсе и Джей Зи - все обвинения, что у них руки больше в крови, чем у самого Пи Дидди, вырезали. А ведущему Пирсу Моргану пришлось извиняться.

Но не тут было. Грязное бельё певцов разлетелось таким веером, что до сих пор собрать не могут. Наконец, подключились конспирологи.

Известная австралийская певица Сиа. Мало того, что сама пять раз номинировалась на Грэмми, но ещё и писала песни для Бейонсе. Была настолько продуктивна, что музыкальные критики шутили: мол, Бейонсе взяла Сиу в рабство. Двадцать пятого декабря 2016 года она написала на своей страничке в соцсети безобидное: надеюсь, всем нравятся блины. А по первым буквам слов получается – "хелп" - помогите.

А чуть ранее, 28 июля того же года, было странное сообщение, лишённое смысла. Но по первым буквам получалось - Бейонсе похитила меня. У первооткрывателя, наверное, мурашки по спине пробежались, когда он это прочитал. Учитывая, что о крутом нраве Бейонсе хорошо известно в музыкальной индустрии. В 2011 году певицу признали "Артистом тысячелетия". За всю свою музыкальную карьеру она заработала 20 премий "Грэмми" и имеет 52 номинации. Она королева и никто не должен забывать обо этом и уж тем более сомневаться. В 2017 году Адель, победившая Бейонсе в гонке за Грэмми, буквально плакала на сцене. Говорят, не от радости были эти слёзы.

Со сцены Бейонсе в том числе благодарили испуганная американская рэперша Лиззо, и кантри-певица Келси Баллерини. По-другому сейчас смотрят и на то, что произошло между Тейлор Свифт и Канье Уэстом на церемонии в 2009-м. Тейлор тогда признали лучшей исполнительницей, но во время награждения Канье ворвался на сцену, выхватил у певицы микрофон и заявил, что Бейонсе гораздо талантливее. Тогда многие посчитали, что эксцентричный рэпер просто хотел унизить Свифт, а теперь думают: так он спас её от мести "королевы Би".

Американские правоохранительные органы сейчас хранят молчание. В первую очередь, конечно, в отношении дела Пи Дидди. Неизвестно что будет, когда материалы дела станут доступны прессе. И какие фамилии там прозвучат. Тогда и узнаем, что из фантазий конспирологов окажется правдой.