Агония Киева: проблемы Украины замечает все больше ее граждан

На фоне сложнейшей ситуации на фронте украинские власти ищут хоть какие-то поводы подбодрить своих граждан и солдат. На неделе Владимир Зеленский поручил разработать до конца года ещё один план на войну - план, в котором будет прописано то, что должна сделать сама Украина, а не союзники. План будет касаться сферы ВПК, обороны, экономики, социальной политики. Цель - сохранить единство страны. Особенно на фоне очевидного охлаждения к Украине запада. Но если в чем единство на Украине и ощущается, так это в предчувствии приближающейся национальной катастрофы.

ТЦК на Украине уже перекрывает целые трассы, бреднем вылавливая людей для новых "мясных" бригад Зеленского. Если нет денег - добро пожаловать в ВСУ.

А если есть, то легко можно избежать призыва, на чем делаются миллионы долларов. Вот, например, фото элитного автопарка районных военкомов из Киева. А это Олег Фарион. Он работает главным медиком ТЦК в Тернополе. Всего за год этот вояка приобрел квартиру, дом и сразу пять земельных участков, штампуя липовые справки.

"Есть сотни таких фактов, выдачи справок о необоснованной инвалидности, в том числе у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях", - сказал Зеленский.

Впрочем, все эти заявления только для публики. На деле все останется, как раньше. Тем более, совсем скоро клиентскую базу для ТЦК еще расширят. Вопрос о снижении призывного возраста до 25 лет уже фактически решен. В перспективе его могут понизить и до 18. А, может, и до 14. Во всяком случае, украинские нацики уже рассуждают об этом на полном серьезе.

"Если это будет необходимо. И Украина будет находиться на гране уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. Потому что человек, который может поднять автомат, он уже может считаться солдатом", - заявил Дмитрий Корчинский* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Над названием этих батальонов долго думать не придется. "Зель-югенд", зная насколько тщеславен главарь киевского режима, утвердят без обсуждения. Ну а если без шуток, подобные разговоры, как и беспредельная мобилизация на Украине, говорят о фактическом распропагандировании населения. Служить никто не хочет. Потому что не верит власти, которая продолжает надувать щеки, заверяя всех, что победа близка. Если, конечно, партнёры не подкачают.

"План победы" нацелен на наших партнёров – на их уверенность в месте Украины в архитектуре безопасности, готовы ли они к победе Украины и хотят ли партнёры видеть послевоенную систему безопасности действительно надежной", - заявил Зеленский.

Опять одни сплошные партнёры, от которых всё зависит. Ну и, конечно, очередной "план победы". Куда уж без этого чудо-документа, над которым Зеленский, видимо, трудился лично, внося туда стандартные: дайте оружия и денег. Тогда Украина пойдет в очередное контрнаступление и точно всех победит. Правда, от этих обещаний за два с лишним года на Западе явно устали, что чувствуется и по заявлениям политиков. И по тональности в прессе, которая заметно изменилась:

"Несмотря на всю массированную пропаганду, которая так выгодна многим заинтересованным кругам, неблагоприятное развитие ситуации на фронте и проблемы Украины замечает все больше её граждан. Как и, разумеется, и поддерживающих её стран. Точно так же до многих доходит, что опосредованной войной кое-кто воспользовался для манипулирования общественностью. И делалось это под флагом традиционных запугиваний в духе "мы ведем войну". Однако самое опасное то, что, как мы видим, Владимир Зеленский и его люди пытаются вместо переговоров о мире реализовать план по втягиванию НАТО в бои".

Это является, пожалуй, самой заветной мечтой Зеленского. Вот только партнёры все никак не решаются, опасаясь реакции России. Им-то есть, что терять, в отличие от киевских временщиков, уже набивших свои карманы. Оттого Запад не спешит. И в плане использования дальнобойных ракет для ударов вглубь России, услышав предупреждение Путина. И в плане приглашения Украины в НАТО. На неделе глава киевского режима заявил, что в альянсе на этот счет якобы даже наметился консенсус, но, судя по всему, отнюдь не тот, который бы хотелось видеть Зеленскому.

"Ключевые члены альянса, такие как Германия и США, не спешат отвечать на призыв президента Украины Владимира Зеленского направить стране приглашение в НАТО во время конфликта, из-за опасения быть втянутыми в военный конфликт с Россией. Венгрия и Словакия исходят из другой точки зрения. Их лидеры занимают в целом прокремлевскую линию", - пишут западные СМИ.

Прокремлевская линия - в данном случае синоним слова здравомыслие, в чем лидеры Венгрии и Словакии не раз могли убедиться. Как, впрочем, и другие политики, защищающие интересы, прежде всего, своих государств, а не США. Однако таких в ЕС почти не осталось. Да и сам Европейский союз, в 2012-м году получивший Нобелевскую премию мира, сейчас больше похож на военный блок. С трибун без конца звучат призывы дать Киеву еще оружия и денег, невзирая на собственные экономические потери. Та же картина и в соседней Британии.

Но все-таки в этих заявлениях все сильнее чувствуется фальшь. Да, Лондон даст Киеву еще денег и оружия, как это недавно сделали американцы. Но что это изменит? Продлит агонию Украины? Вероятно, на это и расчет, пока на Западе придумают как сохранить лицо. Потому как все эти подачки в виде пяти американских комплексов "Пэтриот", пяти французских "Рафалей" и трёх немецких пушек - в реальности лишь паллиатив, не способный спасти больного.

"На Украину все ещё регулярно поступают гаубицы и танки. Но это обезболивающее, а не лекарство. Запад пытается сохранить лицо, но продолжает помогать, объясняя при этом, что не сможет переломить ситуацию. Это способ медленно, но верно подвести к переговорам Украину, которая в конечном счете может обессилеть и сдаться под натиском россиян", - пишут западные СМИ.

Есть, конечно, и второй путь. Это дальнейшая эскалация. Удары дальнобойными ракетами по объектам в глубине России. Ввод войск НАТО на Украину. Но в Пентагоне заявили, что оба данных варианта для них неприемлемы. Во всяком случае, пока. Европа тоже к такому сценарию не готова. Сообщения о дефиците вооружений, которые регулярно появляются в прессе, все-таки не пустой звук. Оттого Запад, говорят эксперты, действительно в обозримой перспективе все же принудит киевский режим пойти на мировую. Но только, чтобы выиграть время. Восстановить свой ВПК, перевооружить Украину и сновать начать войну. Так что тут без выполнения всех изначальных задач специальной военной операции никак не обойтись.

*внесён в перечень террористов и экстремистов