Глава ФТС доложил Путину о работе ведомства

Федеральная таможенная служба с января по сентябрь этого года перечислила в бюджет страны 5 триллионов 84 миллиарда рублей, что на 11 с половиной процентов больше чем в минувшем году. Сегодня об этом доложил Владимиру Путину глава ФТС Валерий Пикалев.

Встреча прошла Кремле и была приурочена к отмечаемому сегодня Дню таможенника. Пикалев рассказал о том, какие новые инструменты использует его ведомство для повышения эффективности работы таможенников.

Основная задача - создать среду, в которой деятельность таможни становится необременительной для добросовестного бизнеса, объективной и прозрачной.