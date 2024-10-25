Саммит БРИКС в Казани - очевидный дипломатический успех Путина. Он продемонстрировал, что санкции Запада не изолируют Россию, пишет испанская газета El Pais.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали представители многих стран - причем как уже вступивших в БРИКС, так и потенциальных участников объединения. Как пишет автор статьи, членов БРИКС объединяет критический взгляд на мировой порядок, установившийся в 1945 году, символом которого являются США и их союзники.

На казанском саммите недовольство этим порядком выразила часть планеты, представленной странами, на долю которых приходится 43% населения и 28% мирового ВВП. И для западных стран было бы в высшей степени неразумно проигнорировать сигналы, поданные на этой неделе из Казани.