Путин включил Жогу в состав Совбеза

Президент Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу в состав Совета Безопасности страны.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предшественник Жоги – ныне сенатор Владимир Якушев – исключен из числа членов Совбеза 30 сентября.

Жогу назначили полпредом Путина в УрФО 2 октября.

Артем Жога - российский военный и политический деятель. В 2022 году стал командиром батальона "Спарта". В сентябре 2023 года он избрался в состав парламента ДНР по списку "Единой России" и стал его председателем. Артем Жога был одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина.