МИД объяснил, когда задействуют положение о военной помощи по договору с КНДР

Положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР будет задействовано только в случае агрессии против одной из сторон. Такое заявление сделал в пятницу, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как уточнил дипломат, "если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу".

Рябков подчеркнул, что "это сигнал сдерживания для всех". От подробностей он воздержался, пояснив, что "параметры взаимной помощи сверх того, что в нем (договоре) написано, не являются предметом публичных дискуссий", сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее высказался о "взрывной" реакции Запада и киевского режима на свои заявления о договоре с КНДР. Политик отметил, что "главное — чтобы осколки далеко не летели" и "чтобы там это все и осело от этого взрыва".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что сотрудничество России и КНДР не направлено против других стран, поэтому не должно вызывать обеспокоенность, а развитие отношений с соседом — это "наше суверенное право".