Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину из-за его поездки в Россию на саммит БРИКС. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказал информированный источник.

По словам собеседника Agence France-Presse, Зеленский выступил против приезда Гутерриша на Украину, поскольку "своими действиями в Казани он унизил само мировое право и, что даже хуже, здравый смысл".

Ранее в украинском Министерстве иностранных дел припомнили Гутерришу отказ приехать на "мирный саммит" по Украине в Швейцарии. Спикер МИД России Мария Захарова в ответ поинтересовалась, "какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались.

При этом представитель Гутерриша Фархан Хак пояснил, что генсек ООН не мог не приехать на саммит БРИКС, ведь этот блок объединяет уже половину населения Земли.