Россиянам дали совет по вкладам и кредитам после роста ключевой ставки

В пятницу Центробанк повысил ключевую ставку до 21% годовых. Большинство экспертов ожидали рост, но ниже — на 1%. В период роста ключевой ставки необходимо сохранять внимание и осторожность при принятии финансовых решений – об этом "ТВ Центру" рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

"Сегодня важно понимать, как действовать. Во-первых, кредиты уже находятся на достаточно высоком уровне и могут стать еще выше. Поэтому, на мой взгляд, без особой необходимости сейчас брать кредит не стоит — это не лучшее время для кредитов", - отметил эксперт.

Если необходимо, чтобы деньги не находились без дела, а работали, и из этих средств граждане тратят на содержание дома и оплату продуктов — в этом случае подойдет накопительный счет.

"Если это не те деньги, которые вы тратите на еду, оплату ЖКХ и покупку медикаментов, то спокойно выбирайте выгодный долгосрочный вклад на 6 или 12 месяцев и ожидайте получения дохода", - отметил Петр Щербаченко.

Ранее в пятницу Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.