Джанабаева чуть в обморок не упала от полученного известия

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе считаются закрытой парой в отечественном шоу-бизнесе. Они не посещают свет, не дают интервью, не снимаются на телевидении. Да и вообще ходят слухи, что артисты покинули Россию и будто бы живут теперь в Испании.

Меж тем певица, о личной жизни которой ходит множество слухов, решила внести ясность. Так, Альбина рассказала, что познакомилась с Валерием Меладзе в начале двухтысячных годов, причем случилось это случайно: бэк-вокалисткой в его коллективе должна была быть подруга Джанабаевой, но та в то время снималась в кино, поэтому ему посоветовали Альбину.

Затем уже артистка оказалась в группе "ВИА Гра". С тех пор ее жизнь кардинально изменилась, ведь певица, которая обычно была позади, в тени артиста, сама вышла на передний план, да еще и в максимально сексуальных образах. По словам Альбины, это случилось благодаря продюсеру Константину Меладзе, который который решил, что она идеально вписывается в девичий коллектив.

"Константин знал меня как часть коллектива Валерия. Такой поворот вызвал у меня бурю эмоций — я чуть не упала в обморок от волнения. Начался период группы „ВИА Гра“ — яркий, счастливый и непростой. Мы гастролировали по всему миру, записывали невероятные песни, становились опытнее, дружили, узнавали друг друга и учились быть частью общего и важного дела", - приводит слова Джанабаевой Starhit.