ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали подозреваемого в подготовке теракта на Ставрополье. Как сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ, злоумышленник планировал акцию в месте массового скопления людей.

По данным силовиков, задержанный намеревался привести в действие в толпе самодельное зажигательное устройство. Реализовать свой план злоумышленник не успел: его задержали сотрудники управления.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу, подозреваемый дал признательные показания. Суд назначил задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.