Дезертирство на фронте усугубляет проблемы украинских войск, которые и без того столкнулись с нехваткой личного состава. Проблема касается не только армии, но и общества в целом: мужчины военного возраста бегут с Украины, пишет National Interest.

Киевский режим в ответ на это ограничивает выезд из страны большинства военнообязанных. Однако украинцы не оставляют попыток перейти границу пешком, в том числе и через реку Тиса в Румынию.

Запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста должен вызвать вопросы у американцев, которые считают Украину бастионом демократии. Закрытие границ с целью удержать людей внутри, чтобы их можно было принудительно призвать в армию, — это не демократическое поведение, подчеркнул автор.