В отношении рэпера Гуфа возбудили уголовное дело

В отношении рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Дело заведено о грабеже группой лиц, рэперу грозит до семи лет лишения свободы.

"В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и еще одного фигуранта уголовного дела", - рассказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что Алексей Долматов находится в больнице подмосковной Апрелевки. Отмечалось, что близкие решали вопрос о помещении артиста в рехаб. Также поступали сообщения, что рэперу выдали обязательство о явке в отдел полиции.