ВС России уничтожили прорывавшийся в Курскую область танк ВСУ

Попытку прорыва ВСУ в Курскую область пресекли военные группировки ВС России "Север". К одному из населенных пунктов в приграничном районе направлялся украинский танк, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота вели разведку с помощью беспилотника. Они и обнаружили танк ВСУ.

Украинская боевая машина пыталась прорваться к ближайшему населенному пункту. Однако к ней направили российский FPV-дрон. В результате точного попадания боекомплект танка ВСУ сдетонировал.