Кампания по рассылке налоговых уведомлений завершается в Москве

В Москве завершается кампания по рассылке налоговых уведомлений. Как сообщает Федеральная налоговая служба, срок уплаты налоговых платежей определен: крайний срок - 2 декабря этого года.

"В этом году граждане впервые получают в налоговом уведомлении расчет НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках. Налог в его действующей редакции введен еще в 2021 году, но в рамках поддержки граждан был введен временный мораторий, и доходы в виде процентов по банковским вкладам (остаткам на счетах), полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ. Процентные доходы, полученные в 2023 году, уже подлежат налогообложению", – сообщили в ведомстве.