В России создается национальный центр генетических ресурсов

Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов появится в России. Он создается на базе Курчатовского института. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовой информации, задача центра - обеспечить научно-технологическое развитие Росии и ускоренное развитие генетических технологий.

Отмечается, что новый центр займется формированием и пополнением национального каталога особо ценных генетических образцов винограда. Кроме того, сотрудники будут разрабатывать методики получения, хранения, оценки и их использования. Путин поручил правительству разработать и утвердить программу развития Национального центра в шестимесячный срок.