Путин обсудил с Совбезом работу на южном направлении

Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности провел президент России. Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что вопросов предстоит обсудить множество.

Глава государства пояснил, что речь пойдет о работе с ближайшими партнерами России на южном направлении, передает ТАСС. Объем сотрудничества здесь большой, подчеркнул Путин.

Президент России проводит заседание Совбеза вскоре после завершения саммита БРИКС, который прошел в Казани. Участники саммита договорились создать систему трансграничных расчетов, разработать новую инвестиционную платформу, а также развивать особые экономические зоны. Все эти меры помогут членам объединения и их партнерам использовать финансовые инструменты в обход доллара.